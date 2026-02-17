Pérou-Le Congrès entame un débat sur la destitution du président Jeri

Le Congrès péruvien a entamé mardi des discussions visant à déterminer s'il convient de destituer le président du pays José Jeri après seulement quatre mois au pouvoir, celui-ci étant visé par un scandale lié à des rencontres non divulguées avec un homme d'affaires chinois.

Si une majorité simple des membres du Congrès approuve la destitution de José Jeri, son successeur deviendrait le huitième président de ce pays andin en autant d'années. José Jeri deviendrait quant à lui le troisième président consécutif à être destitué.

Les motions débattues visent à censurer le président José Jeri, une mesure qui le destituerait de la présidence du pays en lui retirant son titre de président du Congrès.

Contrairement à la destitution, qui nécessite une majorité qualifiée de 87 voix sur les 130 membres de l'assemblée législative, la censure nécessite une majorité simple de 66 voix ou moins si le nombre de législateurs présents est inférieur.

Le président et ses alliés ont fait valoir qu'il devrait faire l'objet d'une procédure de destitution et non d'une censure, mais José Jeri a déclaré qu'il respecterait le résultat du vote de censure.

Bien que l'actuel président du Congrès, Fernando Rospigliosi - qui assure l'intérim - soit le prochain dans l'ordre de succession, il a déclaré qu'il n'assumerait pas la présidence. Les congressistes devraient alors élire un nouveau président du Congrès qui assumerait la présidence si José Jeri venait à être destitué.

Cette situation serait similaire à l'accession de Francisco Sagasti à la présidence en 2020, après avoir été choisi par le Congrès dans un contexte de crise politique aiguë et de manifestations à la suite des cinq jours de présidence de l'ancien président Manuel Merino.

Le Pérou, malgré ses turbulences politiques, est l'une des économies les plus stables d'Amérique du Sud.

