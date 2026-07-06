Pérou-Le candidat de gauche Roberto Sanchez reconnaît sa défaite à la présidentielle

Le candidat de gauche à la présidence péruvienne Roberto Sanchez a reconnu lundi la victoire de la candidate conservatrice Keiko Fujimori, quelques jours après que les autorités électorales l'ont déclarée victorieuse.

Roberto Sanchez et son parti ont précisé dans un communiqué qu'ils "reconnaissaient que le Conseil national électoral avait officiellement proclamé les résultats du scrutin".

Le décompte final a attribué à Keiko Fujimori 50,135% des voix à l'issue du second tour du 7 juin.

Fin juin, Roberto Sanchez affirmait encore, sans preuve à l'appui, qu'une fraude était en cours, tout en prévenant qu'il ne reconnaîtrait pas un gouvernement Fujimori.

(Marco Aquino, version française Benoit Van Overstraeten)