Pérou-Jose Balcazar investi président par intérim par le Congrès

Le Parlement péruvien a investi mercredi Jose Balcazar comme nouveau président par intérim avant les élections législatives prévues en avril.

Jose Balcazar, qui assumera également les fonctions de président du Parlement, devient ainsi le huitième président investi au Pérou en autant d'années.

Le Parlement a voté mardi en faveur de la destitution de José Jeri, quatre mois seulement après son investiture, en raison d'un scandale lié à des rencontres non divulguées avec un homme d'affaires chinois.

(Lucinda Elliot, Cassandra Garrison et Natalia Siniawski; version française Camille Raynaud)