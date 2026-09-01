Pérou: El Nino porte un "coup très dur" à la pêche industrielle des anchois

Des bateaux de pêche à l'anchois immobilisés dans le port de Callao, au Pérou, le 31 août 2026 ( AFP / Ernesto BENAVIDES )

La pêche industrielle d'anchois subit un "coup très dur" au Pérou, le principal producteur mondial, en raison du réchauffement de l'océan Pacifique provoqué par le phénomène climatique El Niño en cours, a annoncé à l'AFP la Société nationale de la pêche.

L'Institut de la mer du Pérou (Imarpe) a signalé des températures pouvant aller jusqu'à 6°C au-dessus de la normale dans certaines zones marines, contraignant les anchois, qui vivent dans des eaux froides, à se déplacer plus en profondeur.

Quelque 32.800 tonnes d'anchois ont été pêchées en mai 2026, un chiffre en chute libre par rapport aux 1,3 million de tonnes prélevées en mai 2025, selon des données du ministère de la production.

"C'est un coup très dur pour le secteur", a alerté Jessica Luna, la présidente de la Société nationale de la pêche, qui représente les industriels de cette filière.

Les anchois, principale ressource halieutique du Pérou, constituent la matière première de la farine de poisson, utilisée pour l'alimentation des animaux d'élevage et pour nourrir les sols.

Selon une étude du cabinet Apoyo, commandée par la Société nationale de pêche, la pêche et les industries qui en dépendent représentaient 2,1% du PIB péruvien en 2025 mais n'y contribueront qu'à hauteur de 1,1% en 2026.

Lundi, des dizaines de bateaux de pêche à l'anchois étaient immobilisés dans les eaux grises de Callao, dans le port de Lima, privés d'activité, a constaté l'AFP.

Même chose à Chimbote, grande ville de pêcheurs à plus de 400 kilomètres au nord de Lima. "Certains d’entre nous se consacrent désormais au transport public, à la maçonnerie, au travail dans les mines", explique le pêcheur Santiago Bocanegra, évoquant les membres du syndicat qu'il dirige et qui ne peuvent plus sortir en mer.

Si le gouvernement a officiellement mis fin à la saison de pêche à l’anchois le 19 août, les navires industriels ne s'aventuraient plus au large depuis mai, faute de ressource, selon les syndicats interrogés.

Quelque 8.000 pêcheurs industriels sont enregistrés au Pérou, mais cette activité génère également des milliers d’emplois à terre.

Dans des conditions normales, une deuxième saison de pêche commencerait en novembre mais elle est désormais incertaine, explique Jessica Luna. "Comme nous le savons déjà d’après les projections", ce mois-là "El Niño commencera avec force et fureur", déplore-t-elle.

Le phénomène climatique El Niño fait monter la température des océans de manière cyclique, provoquant sécheresses et inondations.

L'épisode en cours, qui sera pire que ceux de 2015, 1997 et 1982, arrivera à son pic d'ici à la fin de l'année et générera une chaleur record au niveau mondial en 2027, d'après les estimations scientifiques.