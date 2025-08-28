Pernod Ricard: le résultat opérationnel souffre des difficultés en Chine et aux Etats-Unis

Le géant des vins et spiritueux Pernod Ricard a annoncé jeudi une baisse de 5,3% de son résultat opérationnel courant annuel liée à un repli de ses ventes dans un contexte de tensions commerciales avec la Chine et les Etats-Unis, et à des effets de change.

Les revenus du numéro deux mondial du secteur, qui a annoncé en juin un plan de réorganisation, ont reculé de 5,5%, à 10,96 milliards d'euros sur son exercice décalé 2024/25, selon un communiqué.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 2,95 milliards d'euros. Le groupe affiche en revanche un bénéfice net en hausse de 10%, à 1,6 milliard, du fait en particulier d'une diminution des charges non courantes (liées à des opérations de restructuration).

"Nous prévoyons que l’exercice 2025/26 sera une année de transition avec une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, se matérialisant au deuxième semestre", indique Pernod Ricard jeudi.

Le premier trimestre devrait rester "en baisse", en raison d'ajustements de stocks aux Etats-Unis, mais aussi en Chine où la demande reste faible. Le groupe français anticipe "à partir du deuxième trimestre seulement" une reprise des ventes de cognac en duty free en Chine, bloquées dans un contexte de tensions commerciales avec l'UE.

Sur un marché chinois déjà atone, l'ensemble du secteur a souffert des sanctions appliquées par Pékin depuis l'automne 2024 en rétorsion à des mesures européennes sur ses voitures électriques. Par ailleurs jusqu'ici exemptés de droits de douane américains, les spiritueux européens devraient désormais être soumis à une taxe de 15%.

"Nous nous focalisons sur la protection autant que possible de notre marge opérationnelle organique notamment par un strict contrôle des coûts", indique Pernod Ricard jeudi.

Le groupe, qui compte quelque 18.500 collaborateurs dans le monde, a annoncé en juin un plan de réorganisation en deux entités et une consultation de ses personnels annonciatrice de départs.