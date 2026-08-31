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Peregrine, soutenue par Stonepeak, fait son entrée en Indonésie via la coentreprise Sinar Primera
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 13:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peregrine Cold Logistics, soutenue par l'investisseur américain spécialisé dans les infrastructures Stonepeak, a annoncé lundi son entrée sur le marché indonésien par le biais d'une coentreprise avec le promoteur immobilier Sinar Primera, en vue d'acquérir et de développer des entrepôts frigorifiques à Jakarta.

Voici quelques détails:

* Ce partenariat combine l'acquisition d'une installation de stockage frigorifique existante appartenant à Sinar Primera à Pluit, au nord de Jakarta, et le développement d'une nouvelle installation à Narogong, à l'est de la capitale indonésienne, ont indiqué les entreprises dans un communiqué.

* Ces projets devraient offrir une capacité de stockage frigorifique d’environ 35.000 mètres carrés à Jakarta.

* Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.

* Cette opération marque le premier investissement de Peregrine en Indonésie et étend le réseau de la société au-delà de ses activités existantes aux Philippines.

* Peregrine a déclaré qu’elle visait à mettre en place une plateforme intégrée de chaîne du froid reliant les marchés à forte croissance d’Asie du Sud-Est et de la région du Golfe.

* Peregrine a été fondée par Stonepeak en 2025 en tant que plateforme logistique de chaîne du froid axée sur la région Asie-Pacifique et les marchés du Conseil de coopération du Golfe.

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