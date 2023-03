Pénuries de carburants : situation toujours compliquée en Île-de-France, dans l'Ouest et dans le Sud-Est

Au niveau national, 11,2% des stations-service sont en manque d'au moins un produit, un chiffre en recul.

Des pénuries de carburant touchent encore jeudi 30 mars de nombreuses stations-service françaises, notamment en Ile-de-France, dans le Sud-Est et dans l'Ouest, conséquence des mouvements de grève contre la réforme des retraites dans les raffineries, selon des données publiques analysées par l' AFP .

Une station-service sur deux du Val-de-Marne manquait jeudi matin d'au moins un type de carburant (essence et/ou diesel), l'Essonne (42,3%) et Paris (32,7%).

La situation est également tendue dans certains départements de l'Ouest, comme la Loire-Atlantique, ou du Sud-Est, comme les Bouches-du-Rhône, où dans les deux cas, plus de 30% des stations sont en rupture d'au moins un produit et plus de 20% des stations sont même complètement à sec, selon les données du gouvernement.

Au niveau national, 11,2% des stations-service sont en manque d'au moins un produit, un chiffre en recul par rapport à mardi (15,5%).

Concernant l'Île-de-France, deux raffineries normandes stratégiques pour son approvisionnement ont stoppé leur production depuis plusieurs jours, celle d'Esso-ExxonMobil à Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) et le site voisin TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher, mais leurs stocks de carburants sont pleins. La première a reconduit mercredi son mouvement jusqu'à la prochaine journée nationale de mobilisation du 6 avril, mais les syndicats ont accepté de sortir un "petit volume" de carburants, a indiqué à l'AFP Christophe Aubert, délégué CGT Esso-ExxonMobil.

Négociations avec les syndicats

Contactée par l' AFP , la direction a confirmé "des pompages rapides de carburants essence et diesel, sur le quart de ce matin", évoquant un "protocole signé avec les organisations syndicales pour que le produit puisse sortir de la raffinerie", au moins ponctuellement, quitte à ce que les expéditions soient de nouveau bloquées dans les jours à venir, selon la CGT.

Ce sont quelque 43 millions de litres de carburants qui ont été ainsi expédiés jeudi matin, selon la direction, donnant ainsi la possibilité à un million d'automobilistes de faire un plein.

Dans les régions les plus touchées, "ça veut dire plus d'attente aux stations service", a reconnu la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur Sud Radio , qui a évoqué "des difficultés d'approvisionnement".

De nombreuses raffineries bloquent encore leurs expéditions : outre les raffineries normandes, celle de TotalEnergies à Donges (Loire-Atlantique), ou, plus au sud, la raffinerie PetroIneos de Lavéra (Bouches-du-Rhône), mais des expéditions ont lieu de manière sporadique à la raffinerie Esso-ExxonMobil voisine de Fos-sur-Mer. Elles ont également repris depuis quelques jours à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône), tout comme au dépôt de carburant TotalEnergies de Flandres, mardi soir.

Ce dernier pourrait également contribuer à détendre la situation en Île-de-France, selon une source syndicale.