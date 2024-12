Pénuries d'énergie en Iran : à court de gaz, Téhéran contraint de rationner l'électricité

Le début d'hiver rigoureux fait flamber la consommation énergétique des Iraniens. Les infrastructures, minées par les sanctions occidentales et le manque d'investissements, peinent à suivre.

(illustration) ( AFP / ATTA KENARE )

Plusieurs centrales électriques en Iran ont été mises hors service en raison d'une pénurie de carburant aggravée par une vague de froid qui pèse sur l'approvisionnement énergétique, ont rapporté lundi 16 décembre des médias locaux.

Paradoxe

L'Iran est un géant sur le plan énergétique, qui dispose des deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel au monde, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), et était le septième producteur mondial de pétrole brut en 2022. Mais le réseau électrique iranien souffre d'un manque d'investissements dans ses infrastructures, en raison notamment des sanctions occidentales. Le pays est ainsi contraint ces dernières semaines de rationner l'électricité, faute de gaz et de carburant suffisants pour alimenter ses centrales.

Dans le nord de l'Iran, plusieurs centrales électriques de la province du Golestan ont ainsi été mises à l'arrêt par manque de gaz, a rapporté l'agence de presse Fars. Dans cette partie du pays, les températures sont descendues à -5°C, entraînant une hausse de la consommation de gaz pour se chauffer par les particuliers.

Dans la province du Lorestan (centre), située à environ 200 kilomètres de la capitale Téhéran, "une partie des centrales électriques au gaz ont (également) été mises hors service" pour ce motif, selon la télévision d'Etat.

La moitié des 31 provinces que compte l'Iran sont concernées à des degrés divers par des mesures liées à l'approvisionnement énergétique A Téhéran, où les coupures de courant se sont multipliées, écoles et administrations sont fermées ce lundi pour le deuxième jour consécutif.

Dimanche déjà, établissements scolaires et services publics étaient restés portes closes dans la moitié des provinces iraniennes, afin d'économiser l'énergie face aux pénuries. Les autorités ont prolongé ces fermetures pour mardi dans plusieurs régions notamment à Kermanshah (ouest), Ardabil et Mazandaran (nord) et Ispahan (centre).

Selon la télévision d'Etat, 28 capitales provinciales ont enregistré des températures inférieures à 0°C dans la nuit de dimanche à lundi. Dans le même temps, la consommation de gaz est en hausse de 18% par rapport à la même période l'an dernier, selon la compagnie iranienne de gaz. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a présenté lundi ses excuses pour ces pénuries et coupures d'électricité à répétition, qui exaspèrent la population.