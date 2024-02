Pénurie de médicaments : « La situation est catastrophique »

Une crise qui s'aggrave. En 2023, les difficultés d'approvisionnement de médicaments se sont encore dégradées. L'Agence de sécurité du médicament (ANSM) a indiqué, fin janvier 2024, avoir enregistré 4 925 signalements de ruptures de stocks et de risques de rupture sur l'année précédente, soit une hausse de 30,9 % en comparaison à 2022, et de + 128 % par rapport à 2021.



Ce problème, connu de tous depuis déjà plus d'une dizaine d'années, s'accroît depuis 2018, suscitant inquiétude et colère des professionnels de santé. « La situation est aujourd'hui catastrophique », confie au Point Pierre Olivier Variot, pharmacien à Plombières-lès-Dijon (Côte-d'Or) et président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (Uspo).

En 2019 déjà, un collectif de médecins hospitaliers avait rédigé une tribune dans Le Journal du dimanche demandant au gouvernement un changement de paradigme. « Il faut relocaliser la production en Europe », déclaraient-ils. En 2018, selon l'ANSM, 868 signalements de tensions ou de ruptures d'approvisionnement étaient alors recensés.

Puis, avec le Covid-19, la situation s'est dégradée. « La situation actuelle est non seulement aberrante pour les finances de notre système de soins, mais elle est aussi dangereuse à terme pour les patients », alertaient dans Le Point des infectiologues et des pharmaciens du Réseau national de lutte contre