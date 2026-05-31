Pékin mène des exercices en mer de Chine méridionale contestée

* Des patrouilles déployées près du récif de Scarborough

* Manille dit être toujours sous une "grave menace" de la Chine

* Ces exercices coïncident avec la tenue du forum Dialogue Shangri-La

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L'armée et les garde-côtes chinois ont déclaré avoir mené des exercices près du récif de Scarborough, en mer de Chine méridionale, dimanche, au lendemain d'une déclaration du secrétaire à la Défense des Philippines selon laquelle Pékin constitue toujours une menace pour Manille malgré le récent apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Le récif de Scarborough est l'un des sites maritimes les plus contestés d'Asie et est devenu un point de friction récurrent entre la Chine et les Philippines en termes de souveraineté et de droits de pêche.

Le Commandement du théâtre sud de l'Armée populaire de libération a déclaré dans un communiqué, publié sur la plateforme WeChat, que ses unités navales et aériennes avaient mené des patrouilles de préparation au combat dans les "eaux territoriales et l'espace aérien" de l'atoll et de ses environs.

"Ces patrouilles constituent une contre-mesure efficace pour faire face à toutes sortes de violations des droits et d'actes de provocation", est-il écrit.

Les garde-côtes chinois ont déclaré dans un communiqué distinct avoir mené des patrouilles de maintien de l'ordre près du récif de Scarborough. Ils ont ajouté avoir pris, que depuis ce mois-ci, des mesures à l'encontre de navires se livrant à des "activités illégales constituant des violations de droits, conformément aux lois et règlements", sans plus de détails.

L'ambassade des Philippines à Pékin n'a pas dans l'immédiat répondu à une demande de commentaires de Reuters.

"MENACE GRAVE"

Ces patrouilles ont eu lieu alors que les ministres de la Défense, les chefs d'état-major et les responsables politiques de la région Asie-Pacifique se réunissaient à Singapour dans le cadre du Dialogue Shangri-La, un forum annuel consacré à la défense et au renseignement en Asie.

Dans un entretien accordé à Reuters en marge du forum, le secrétaire à la Défense des Philippines, Gilberto Teodoro, a déclaré que les Philippines restaient exposées à une "grave menace" de la part de la Chine, tant sur le plan territorial que politique, malgré le récent dégel des tensions entre les Etats-Unis et la Chine à la suite du sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping au début du mois.

"Nous n'avons d'autre choix que de faire preuve de résilience et de nous opposer à l'agression chinoise", a-t-il ajouté.

Ces dernières années, les Philippines et la Chine se sont livrées à des affrontements maritimes en mer de Chine méridionale.

La Chine revendique une souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale via une "ligne en neuf traits" sur ses cartes, qui empiète sur les zones économiques exclusives des Philippines, du Brunei, de la Malaisie, du Vietnam et de l'Indonésie.

En 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a statué que ces revendications n'étaient pas fondées en droit international, une décision que Pékin rejette.

(Bureau de Pékin; version française Claude Chendjou)