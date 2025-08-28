Pékin annonce la présence de Poutine et Kim Jong-un pour une parade militaire le 03/09

Plus d'une vingtaine de dirigeants étrangers, parmi lesquels le président russe Vladimir Poutine et le numéro un nord-coréen Kim Jong-un, assisteront la semaine prochaine à la grande parade militaire prévue à Pékin pour marquer la capitulation du Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale, a déclaré jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Seront également présents le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le président iranien Massoud Pezeshkian et le président indonésien Prabowo Subianto, a déclaré un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

La parade organisée le 3 septembre, le "Jour de la Victoire", devrait être utilisée par Pékin pour afficher sa puissance militaire grandissante et mettre également en exergue les liens diplomatiques entre la Chine, la Russie et le 'Sud Global'.

Des dizaines de milliers de soldats vont défiler sur la place Tiananmen sous les yeux du président chinois Xi Jinping et des dignitaires étrangers conviés pour l'occasion, tandis que des avions de chasse, des systèmes de missile de défense et des armes hypersoniques devraient être exhibées.

