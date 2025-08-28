Pékin annonce la présence de Poutine et Kim Jong-un pour une parade militaire le 03/09

(Actualisé tout du long; photo/TV à disposition)

par Joe Cash et Ryan Woo

Vladimir Poutine et Kim Jong-un assisteront la semaine prochaine à une grande parade militaire prévue à Pékin, a déclaré jeudi le gouvernement chinois, ce qui constituera la première apparition publique conjointe du président russe et du dirigeant nord-coréen au côté du président chinois Xi Jinping, avec la volonté d'envoyer un signal d'unité face aux pressions occidentales.

Au total, plus d'une vingtaine de responsables étrangers assisteront mercredi à cette parade organisée pour marquer le "Jour de la Victoire" - la capitulation formelle du Japon lors de la Deuxième guerre mondiale -, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. Aucun dirigeant occidental ne sera présent, à l'exception du Premier ministre slovaque Robert Fico.

Un responsable du ministère a déclaré lors d'une conférence de presse que le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le président iranien Massoud Pezeshkian ou encore le président indonésien Prabowo Subianto avaient également été conviés.

Les Nations unies seront représentées par le sous-secrétaire général Li Junhua, qui a travaillé dans le passé au ministère chinois des Affaires étrangères et a notamment servi comme ambassadeur en Italie et en Birmanie.

Il est prévu que des dizaines de milliers de soldats défilent sur la place Tiananmen, tandis que des avions de chasse, des systèmes de missile de défense et des armes hypersoniques devraient également être exhibés.

En plus d'utiliser cette parade pour afficher sa puissance militaire grandissante, la Chine va profiter de l'occasion pour mettre en exergue ses liens étroits avec le 'Sud Global' ainsi qu'avec la Russie et la Corée du Nord, visées par des sanctions internationales.

Pékin est devenu un important partenaire commercial de Moscou, dans le sillage du partenariat stratégique "sans limites" qu'ils ont conclu, alors que l'économie russe a été freinée par les sanctions imposées par les Occidentaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine lancée en février 2022.

Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre présumés en Ukraine, s'est rendu pour la dernière fois en Chine l'an dernier.

La dernière visite de Kim Jong-un en Chine remonte, elle, à 2019. Pyongyang et Pékin ont des relations formelles et des traités bilatéraux.

(Joe Cash et Ryan Woo; version française Jean Terzian)