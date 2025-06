Pedro repousse la retraite et prolonge jusqu'en 2026 avec la Lazio

Et oui, Pedro joue encore au football . Personne ne le savait puisque la Serie A n’est plus complètement visible en France. Mais pour le plus grand plaisir de la Lazio, celui qui fêtera ses 38 ans le 28 juillet prochain prolonge son contrat d’un an, ce qui l’amènera jusqu’à l’été 2026 dans la capitale romaine.…

VF pour SOFOOT.com