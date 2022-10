Pays-Bas : des "postes de police illégaux" chinois pour surveiller les dissidents ?

Deux "postes" chinois, l'un à Amsterdam et l'autre à Rotterdam, prétendent offrir une assistance diplomatique aux ressortissants chinois, mais ne sont pas déclarés.

( ANP / BART MAAT )

La Chine a-t-elle mis en place des "postes de police illégaux" pour surveiller les dissidents au Pays-Bas ? Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a déclaré mercredi 26 octobre qu'il enquêtait sur de telles informations.

"Les ministres de la justice et de la sécurité et des affaires étrangères ont pris note du rapport de (l'ONG) Safeguard Defenders et en prennent le contenu au sérieux", a déclaré auprès de l' AFP Maxime Hovenkamp, porte-parole du ministère.

"Le ministère des Affaires étrangères enquête actuellement sur les activités des soi-disant centres de police. Lorsque nous aurons plus de clarté à ce sujet, des mesures appropriées seront prises ", a-t-il ajouté.

Assistance diplomatique ?

Selon des médias néerlandais, deux "postes" chinois, l'un à Amsterdam et l'autre à Rotterdam, prétendent offrir une assistance diplomatique aux ressortissants chinois , sans toutefois avoir été déclarés auprès du gouvernement néerlandais.

Les "postes de police" chinois sont en réalité utilisés pour faire taire les opposants politiques, a déclaré la chaîne de télévision RTL et le site Web d'investigation Follow the Money, citant un dissident chinois vivant aux Pays-Bas.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les informations étaient "complètement fausses" et que les "poste de service" étaient destinés à aider les ressortissants chinois à par exemple renouveler leur permis de conduire.