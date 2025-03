Payer ou être payé en cryptos : qu'en pensent les patrons ?

Une étude menée par l'institut OnePoll pointe de grandes disparités selon l'âge et le sexe face à l'essor des cryptomonnaies.

(illustration) ( AFP / OZAN KOSE )

Que faire des cryptos pour son entreprise? Les patrons de TPE/PME connaissent tous les cryptomonnaies, y investissent de plus en plus, tout particulièrement les hommes jeunes, mais les utilisent encore peu pour les paiements de leur entreprise, selon les résultats d'une étude publiée vendredi 14 mars.

Selon ce baromètre BFM Business et VistaPrint, 100% des entrepreneurs interrogés connaissent les cryptomonnaies (Bitcoin, ethereum , Solana...) et près de quatre sur dix (39%) ont déjà investi dans ces actifs numériques virtuels, soit par le passé (14%) soit actuellement (25%). Ils n'étaient que 26% au 1er janvier 2023.

Ceux qui ont investi sont 50% à déclarer avoir gagné de l'argent, 20% à en avoir perdu, 27% à avoir atteint un point d'équilibre.

La curiosité et l'envie d'apprendre arrivent en tête dans les motivations d'investissement (citées par 55% des personnes ayant investi), devant les rendements financiers (52%), le fait d'être convaincu par le potentiel de cette technologie (41%) ou la volonté de diversifier son portefeuille d'investissements (41%).

Mais 12% seulement ont déjà utilisé des "cryptos" pour envoyer ou recevoir des paiements professionnels, et 3% ne le referaient pas. Parmi les 88% qui ne l'ont jamais fait, 41% pourraient envisager de le faire, 47% ne l'envisageraient pas.

Pourtant, 52% jugent probable ou très probable qu'un grand nombre d'entreprises acceptent ce type de paiements dans cinq ans.

Ceux qui ont utilisé des cryptoactifs à des fins professionnelles évoquent à 43% l'avantage de la simplification pour les transactions internationales, 53% celui de la rapidité, 49% celui de la sécurité.

Les obstacles, vécus ou envisagés, à utiliser les cryptomonnaies pour l'entreprise sont le manque de connaissances sur leur utilisation (55%), la volatilité des prix (53%), la méfiance (49%) et le manque de réglementation (38%).

Presque trois fois plus d'hommes que de femmes parmi les investisseurs

Les réponses des 1.000 personnes interrogées par l'institut OnePoll entre le 13 et le 20 février divergent beaucoup selon l'âge et le sexe. Ainsi, 40% des patrons âgés de 18 à 24 ans investissent actuellement dans les cryptomonnaies, 32% des 25-34 ans, 30% des 35-44 ans, mais seulement 19% des 45-54 ans, 12% des 55-64 ans et 6% des 65 ans et plus. Et 36% des hommes investissent actuellement mais seulement 13% des femmes.

De même, la proportion ayant déjà utilisé des cryptoactifs pour des paiements de leur entreprise ou à celle-ci tombe de 28% à 2% entre 18 et 64 ans. Enfin, les femmes sont 59% à ne pas envisager d'en utiliser pour les paiements de l'entreprise, contre 35% des hommes.