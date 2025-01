Payer au péage par téléphone, une infraction? Macron promet de saisir le ministère de l'Intérieur pour changer le code de la route

Le chef de l'Etat a évoqué cetté évolution réglementaire au cours d'un échange sur Tiktok.

(illustration) ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Emmanuel Macron a répondu sur Tiktok à des internautes verbalisés pour avoir payé à un péage autoroutier à l'aide de leur téléphone, leur promettant de saisir le ministre de l'Intérieur pour qu'il change le code de la route.

En 2025, "on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone (...) Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte !", a déclaré le président de la République dans une vidéo en ligne sur le réseau social depuis mercredi 22 janvier. Cette vidéo est présentée comme une réponse au témoignage de deux influenceurs racontant leur mésaventure avec les forces de l'ordre à un péage.

Le "relais" Macron

Le code de la route interdit effectivement "l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation". Or, un véhicule au péage n'est pas considéré comme étant à l'arrêt mais en circulation sur une voie autoroutière. Cette infraction est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de trois points du permis de conduire.

Entravé dans son action intérieure depuis sa dissolution ratée et la perte de majorité à l'Assemblée, le chef de l'Etat semble s'être fixé comme nouveau rôle de relayer les préoccupations des Français auprès du gouvernement. Mercredi il a ainsi appuyé la protestation des sportifs contre le coupe du budget du ministère des Sports.