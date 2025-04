Paulo Fonseca : « J'aurais dû faire une pause après Milan »

Touché mais pas coulé.

Quelques heures avant le quart de finale retour de la Ligue Europa entre Manchester United et l’Olympique lyonnais, L’Équipe a publié ce jeudi une interview de l’entraîneur Paulo Fonseca. Suspendu neuf mois par la commission de discipline pour son coup de sang face à Benoît Millot, le technicien portugais, qui continue de clamer que c’est « une décision injuste », est encore revenu sur cet épisode : « À aucun moment je n’ai eu l’intention d’avoir un contact, d’agresser : l’arbitre n’a pas bougé. Si je l’avais agressé, il aurait bougé, il aurait eu un mouvement de recul. » Sinon, Fonseca, privé de banc en Ligue 1, a raconté que, malgré les difficultés, cet épisode avait été bénéfique pour son groupe : « Ma suspension a fortifié le groupe et sa volonté de se battre. Elle a uni le vestiaire. Et les gens du club sont plus unis aussi. » …

TM pour SOFOOT.com