Paul Pogba s’exprime pour la première fois et veut « tourner la page »

Rien à gagner, tout à perdre.

Alors que les jugements ont été rendus dans l’affaire dite Pogba, la principale victime de l’histoire, Paul, s’est exprimé pour la première fois depuis la fin du procès, par le biais de son avocat et d’un communiqué à l’AFP. Tandis que son frère notamment, Mathias, a écopé de trois ans de prison, dont deux avec sursis, le milieu de terrain déclare vouloir « tourner la page ». Absent du procès , au grand dam de la défense, l’ancien de la Juve a tenu à souligner le côté destructeur de ce procès et a rappelé qu’il n’y voyait aucune joie, même après les condamnations des accusés. « Il n’y a pas de gagnant dans cette affaire qui implique des membres de ma famille et des personnes que je connais depuis l’enfance » a-t-il exprimé, alors que tous les mis en cause ont été condamnés , pour des peines tirant jusqu’à 8 ans derrière les barreaux et des amendes oscillant entre 20 000 et 40 000 euros, pour extorsion, séquestration ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs.…

JF pour SOFOOT.com