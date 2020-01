Paul Ahyi : ce musée qui lui est dédié à Lomé

Lomé est un musée à ciel ouvert. Au détour des grandes avenues bétonnées qui lui donnent une allure rappelant les artères monumentales des villes des pays de l'Est pendant la Guerre froide, entre sa corniche ornée de palmiers et d'hôtels seventies qui font penser aux décors qu'on observe du coté de Palm Beach, impossible de ne pas tomber sur les oeuvres colossales du célèbre artiste togolais Paul Ahyi. Pour bien comprendre l'importance de cet artiste, il faut savoir que jusqu'en 2016, c'est une oeuvre de Paul Ahyi qui constituait le premier contact avec les étrangers débarquant à l'aéroport de Lomé en guise de symbole de bienvenue et d'indépendance. C'est dire que l'artiste a laissé une forte empreinte à la fois dans la pierre et dans les esprits. C'est pour pérenniser cela qu'un musée impulsé par sa famille lui est désormais dédié et ce depuis le dernier mois de décembre.Qui est vraiment Paul Ahyi ?Né à Abomey, au Bénin voisin en 1930, c'est dans la capitale togolaise, Lomé, qu'il est décédé en 2010. Sculpteur, architecte, peintre, décorateur et auteur, Paul Ahyi est vite sorti de son pays puisque dès 1949, on le retrouve déjà à Dakar où il est parti poursuivre ses études. jusqu'à son départ à Lyon en 1952. Dans la capitale des Gaules, il fréquente l'Ecole des Beaux-Arts. Son assiduité et son talent lui permettent d'intégrer l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris où il reçoit en 1959, en plus de son diplôme,...