Patinage-Cizeron dénonce des "propos diffamatoires" à son encontre dans le livre de Gabriella Papadakis

Le patineur artistique français Guillaume Cizeron a annoncé mardi engager une procédure pour faire cesser "immédiatement la diffusion de propos diffamatoires" à son encontre dans le livre à paraître de son ancienne partenaire Gabriella Papadakis, qui l'accuse d'"emprise".

Guillaume Cizeron, 31 ans, qui prépare les Jeux de Milan-Cortina avec Laurence Fournier Beaudry, a été avec Gabriella Papadakis cinq fois champion du monde et d'Europe et a obtenu le sacre olympique à Pékin en 2022, quatre ans après leur médaille d'argent à Pyeongchang.

"Je souhaite clarifier ma position face aux récentes accusations portées à mon encontre, qui ont suscité un vif émoi à quelques jours des championnats d’Europe", souligne le patineur dans un communiqué. "Face à la campagne de dénigrement dont je suis la cible, je tiens à exprimer mon incompréhension et mon désaccord avec les qualificatifs qui me sont attribués."

"Ces allégations interviennent à un moment particulièrement délicat, à moins de 15 jours des Jeux olympiques, soulevant ainsi des questions sur les intentions sous-jacentes à cette campagne", poursuit-il.

"Je tiens également à dénoncer le contenu de l'ouvrage 'Pour ne pas disparaître', qui contient des informations fausses, m’attribuant entre autres des propos que je n’ai jamais tenus et que je juge graves."

Le livre de Gabriella Papadakis doit paraître jeudi.

"Dans ce contexte, j’ai fait le choix de confier ce dossier à mes avocats et de mettre en demeure toutes les parties impliquées de cesser immédiatement la diffusion de propos diffamatoires à mon encontre", explique-t-il, ajoutant se réserver le droit "d’engager toutes les actions légales nécessaires pour protéger mon intégrité."

Dans son livre "Pour ne pas disparaître", aux éditions Robert Laffont, Gabriella Papadakis revient sur sa carrière, les raisons de sa retraite sportive annoncée en décembre 2024 et sur sa relation qu'elle décrit sous "emprise" avec Guillaume Cizeron.

"En public, nous avons l'air d'être meilleurs amis: on fait des blagues, on rit aux larmes. (...) En privé, (Cizeron) n'est plus le même, il se montre souvent contrôlant, exigeant, critique", écrit notamment la patineuse de 30 ans dans son ouvrage.

"L'idée de me retrouver seule avec lui me terrorise", poursuit-elle. "Son attitude me désarçonne. Parfois, il m'ignore, parfois, il joue les meilleurs amis, comme si de rien n'était (...) Sa froideur me glace le sang."

Les deux patineurs avaient décidé de faire une pause en 2022 avant d'acter leur séparation en décembre 2024.

Depuis, Gabriella Papadakis a patiné lors de galas avec l'Américaine Madison Hubbell, championne olympique par équipes en 2022, tandis que Guillaume Cizeron s'est replongé dans la compétition avec Laurence Fournier Beaudry.

Ces derniers vont participer cette semaine aux championnats d'Europe à Sheffield (Angleterre) avant les Jeux olympiques le mois prochain. Guillaume Cizeron fait partie des cinq hommes candidats pour être porte-drapeau de la délégation française.

(Rédigé par Vincent Daheron)