Passeport vaccinal : la classe politique divisée

Le débat s'installait dans les médias depuis quelques semaines lorsque la présidente de la Commission européenne sonna le glas. Ce lundi, Ursula von der Leyen a annoncé qu'un projet serait présenté au pouvoir législatif sur un passeport vaccinal qui permettrait aux Européens « de se déplacer en sécurité dans l'Union européenne ou à l'étranger pour le travail ou le tourisme. » Réclamée par les pays dont l'économie dépend des échanges (comme la Grèce), l'initiative suscite de vives réactions. Mais les clivages ne sont pas toujours ceux que l'on croit.

Le sujet s'est immiscé dans les médias français lorsqu'Israël a songé, fin 2020, à l'adoption d'un « certificat » vaccinal qui, dans un pays où les précieuses doses semblent couler à flots, permettrait aux vaccinés de reprendre une vie à peu près normale. Depuis, Israël s'est bien doté d'un tel système, offrant à ceux qui se sont fait piquer par deux fois le retour au « monde d'hier » pour six mois. En outre, les Israéliens vaccinés devraient très prochainement profiter d'une réouverture des frontières. De quoi rappeler la différence entre certificat et passeport vaccinal, le premier concernant la vie interne du pays et le second la possibilité de se déplacer à l'international...

Coignard - Et revoilà le passeport vaccinal !

Une « restriction des libertés » ?

En France, la question fut d'emblée abordée par le prisme du certificat

