Pass sanitaire : Claude Malhuret s'indigne des « offusqués professionnels »

Claude Malhuret est favorable au pass sanitaire. Le sénateur de l'Allier (Les Indépendants) estime qu'il s'agit du seul moyen pour « retrouver le plus rapidement possible toutes nos libertés réduites depuis des mois ». Mardi, devant le Sénat, il a ainsi conseillé au gouvernement d'accélérer la mise en place du pass sanitaire pour arriver le plus vite possible à retrouver « notre mode de vie et notre croissance qui sont nos vraies libertés ».

Lors de son intervention, Claude Malhuret a tenté de détruire certaines théories conspirationnistes, ou du moins fake news, au sujet du vaccin et du pass sanitaire en y opposant des faits. « Pour le Covid, la moindre mesure est dénoncée par les offusqués professionnels à grand renfort de réseaux antisociaux comme un crime contre les libertés. Nous vivons dans un monde en train de perdre tout bon sens. »

Claude Malhuret rappelle qu'il y a 11 vaccins obligatoires en France

À ceux qui confondent pass vaccinal et pass sanitaire, et qui dénoncent aussi un forcing de l'État pour obliger les gens à se faire vacciner, le sénateur de l'Allier répond : « À ceux qui poussent des cris d'orfraie en disant qu'on les force à la vaccination, il faut rappeler qu'il y a en France onze vaccinations obligatoires qui ont permis d'éradiquer des maladies, souvent mortelles, que personne ne s'en plaint et que, quant à lui, le vaccin anti-Covid reste facultatif. » Sans oublier de rappeler que

