Pas de rebond de la confiance des consommateurs américains en mai, inférieure aux attentes

La confiance des consommateurs a continué à reculer en mai aux Etats-Unis, à un rythme toutefois plus modéré, selon un baromètre publié vendredi, alors que les analystes s'attendaient au contraire à une légère remontée sur fond de détente commerciale.

Un indice évaluant cette confiance a reculé à 50,8 en mai, ce qui représente un repli de près de 2,7% sur un mois et de 26,5% sur un an, selon une estimation préliminaire de l'Université du Michigan qui fait référence.

Les analystes s'attendaient à une légère progression autour de 53,5, selon le consensus publié par MarketWatch.

"La confiance des consommateurs n'a quasiment pas évolué ce mois-ci" après quatre mois consécutifs de baisse marquée, observe la directrice de cette enquête, Joanne Hsu, citée dans un communiqué.

Il est souligné que le sondage a été réalisé entre le 22 avril et le 13 mai, et donc été clos deux jours après l'annonce d'une trêve dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin à coups de droits de douane exorbitants des deux côtés.

"De nombreux relevés ont montré des signes d'amélioration après cette annonce (...) sans modifier le tableau général - les consommateurs continuent d'exprimer des avis sombres sur l'économie", est-il rapporté.

Il est noté à ce titre qu'il y avait également eu "une très légère amélioration du moral des consommateurs" quand le président américain avait annoncé faire en partie marche arrière sur ses droits de douane le 9 avril, ce qui n'avait pas toutefois pas suffi à enrayer la tendance à la baisse.

"En résumé, l'incertitude corrosive autour des politiques économiques conduites par le gouvernement Trump continue de peser sur le moral des consommateurs", selon Carl Weinberg, économiste de HFE, dans une note.

Il estime que cela peut les inciter à différer des gros achats ou à étoffer leur épargne, ce qui risque de pénaliser la consommation, moteur de l'économie américaine.