Pas de matériel militaire déployé pour le défilé du 9-Mai à Moscou

Aucun matériel militaire ne sera déployé sur la place Rouge lors du défilé du 9-Mai à Moscou en raison du risque d'"activité terroriste ukrainienne", a déclaré mercredi le Kremlin.

Le défilé, qui célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie face à l'Union soviétique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, est traditionnellement l'occasion d'une démonstration de force pour Moscou.

Cette année cependant, "aucune colonne de matériel militaire ne participera au défilé militaire en raison de la situation opérationnelle actuelle", a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué diffusé mardi soir.

Le défilé présentera des représentants de toutes les branches de l'armée engagées dans "l'opération militaire spéciale", nom donné par le Kremlin à la guerre contre l'Ukraine, a ajouté le ministère.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)