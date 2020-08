Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de "casse" sociale après le rapprochement avec Bombardier, selon le PDG d'Alstom Reuters • 31/07/2020 à 10:52









PARIS (Reuters) - Le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, a écarté vendredi l'éventualité de destructions d'emploi massives à l'issue de l'éventuel rapprochement avec la division ferroviaire du canadien Bombardier, au sujet duquel la Commission européenne doit se prononcer dans la journée. "Le rapprochement s'inscrit dans une dynamique positive, il n'y aura pas de casse", a déclaré Henri Poupart-Lafarge sur France inter. "Le carnet de commandes de Bombardier est à plus de 30 milliards, notre carnet de commandes est à plus de 40 milliards, nous avons l'un et l'autre de nombreux contrats à exécuter, nous avons besoin de tout le monde", a-t-il ajouté. (Myriam Rivet, édité par)

