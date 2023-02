Partage des profits en entreprise : l'accord gagne encore du terrain

Le texte, ratifié par la CFE-CGC, va permettre à près d'un million de salariés de bénéficier du dispositif de partage de la valeur, selon le syndicat.

(illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Après la CFDT, la CFTC et FO, la CFE-CGC a annoncé à son tour lundi 27 janvier signer l'accord trouvé avec le patronat français pour simplifier et élargir le partage aux salariés des bénéfices des entreprises, particulièrement chez les plus petites. La CFE-CGC, syndicat des cadres, indique dans un communiqué apporter sa signature, tout en notant que les salaires, sur lesquels les partenaires sociaux n'avaient pas été appelés à négocier, restent "la priorité absolue en ce temps d'inflation et de perte de pouvoir d'achat des salariés".

"Avancée indéniable"

Le syndicat rappelle que l'accord national interprofessionnel (ANI) "obligera à partir de 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés respectant certains critères, à mettre en place un système de partage de valeur" avec des dispositifs tels que l'intéressement, la participation et les primes de partage de la valeur.

"Cette avancée indéniable va permettre à un nombre conséquent de salariés (entre 700.000 et 1 million d'après les calculs de la CFE-CGC) de bénéficier désormais d'un dispositif de partage de la valeur", poursuit le syndicat.

La Première ministre Elisabeth Borne a promis la semaine dernière de transcrire dans la loi cet accord de façon "fidèle et totale". Il devrait figurer dans le projet de loi sur le "plein emploi" prévu au printemps.