Paris salué par la presse européenne

Paris les impressionne tous.

Au lendemain de la qualification du PSG pour la finale et alors que l’on connaît désormais l’affiche qui se tiendra le 31 mai prochain à Munich, la presse européenne se projette déjà vers cette confrontation , mais n’oublie pas de se pencher sur le Paris Saint-Germain. En Angleterre, le Guardian, le Daily Mail ou encore le Sun saluent la performance des Parisiens, ces derniers osant même un « Eiffel Tower » sur leurs pages sports. En Italie, on met encore évidemment en avant l’Inter mais aussi un homme Gianluigi Donnarumma. Son duel face aux Nerazzurri fait déjà saliver, comme pour La Gazetta dello Sport. En Allemagne, Bild n’oublie pas non plus de souligner sa performance, tout en égratignant Vitinha et son pénalty « misérable » mais on remarque aussi que le PSG a perdu son « ego prétentieux ».…

JF pour SOFOOT.com