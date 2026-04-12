 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paris: manifestation contre la proposition de loi Yadan sur l'antisémitisme
information fournie par AFP 12/04/2026 à 17:25

Des manifestants à Paris le 12 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )

Des manifestants à Paris le 12 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche après-midi à Paris contre la proposition de loi Yadan, visant à contrer les "formes renouvelées" d'antisémitisme mais dénoncée par ses détracteurs comme attentatoire à la liberté d'expression.

S'inscrivant dans le cadre plus large d'une mobilisation en faveur des Palestiniens, un cortège portant drapeaux palestinien, libanais et iranien est parti du jardin des Plantes avec à sa tête une banderole proclamant "Des sanctions contre Israël ! Pas contre contre nous !"

Des manifestants à Paris le 12 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )

Des manifestants à Paris le 12 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )

Ce texte "est liberticide. Il fait partie de tout un arsenal de mesures destiné à empêcher la critique du régime génocidaire israélien, et du coup à faire taire le mouvement de solidarité avec la Palestine", a déclaré à l'AFP Nicolas Shahshahani, membre de l'association EuroPalestine.

"La loi Yadan ne pourrait que donner un coup d'accélérateur à cette répression", a-t-il ajouté.

Porté par la députée Caroline Yadan (Renaissance), élue de la circonscription des Français de l'étranger incluant Israël, le texte prévoit de renforcer la répression des infractions de provocation et d'apologie du terrorisme, interdisant par exemple leur présentation comme un acte de résistance.

Alors que la proposition de loi doit être examinée par l'Assemblée nationale les 16 et 17 avril, la gauche y est largement opposée et le Modem a exprimé ses réserves. Une pétition en ligne la dénonçant a rassemblé à ce jour plus de 660.000 signatures citoyennes.

"C'était déjà compliqué de venir manifester pour la Palestine, contre ce que fait le gouvernement israélien. Je pense que ça va renforcer et donner une assise juridique qui va permettre davantage de censure et de diminuer la liberté d'expression", a estimé dans la manifestation Roxana, 47 ans.

Pour Jared, un militant pro-palestinien de 27 ans, "le sionisme et la judéité c'est deux choses différentes. Cette loi veut légaliser cette confusion, de rendre l'antisionisme égal à l'antisémitisme".

La loi Yadan se veut une réponse à l'explosion des actes antisémites dans le sillage de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas sur le sol israélien.

Elle créerait notamment un nouveau délit réprimant les appels à la destruction d'un Etat, passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Proche orient
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 18:10

    "Délicieuse" manif de la soi disant nouvelle france........basta!!!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une électrice quitte l'isoloir après avoir voté pour l'élection présidentielle dans une école primaire servant de bureau de vote à Cotonou (Bénin), le 12 avril 2026 ( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )
    Présidentielle au Bénin: début du dépouillement sans réel suspense
    information fournie par AFP 12.04.2026 18:27 

    Le dépouillement des bulletins de vote de la présidentielle a commencé dimanche soir au Bénin, après une journée électorale sans grand enthousiasme qui devrait sans surprise couronner le ministre des Finances Romuald Wadagni comme successeur de Patrice Talon. Les ... Lire la suite

  • Le Belge Wout Van Aert (Visma Lease a bike) célèbre sa victoire devant le Slovène Tadej Pogacar au vélodrome de Roubaix lors de Paris-Roubaix le 12 avril 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Paris-Roubaix: Wout Van Aert, la consécration de l'éternel maudit
    information fournie par AFP 12.04.2026 18:24 

    "Cette victoire signifie tout pour moi": Wout Van Aert a réalisé le rêve d'une vie en remportant dimanche son premier Paris-Roubaix au terme d'une 123e édition complètement folle, devançant au sprint Tadej Pogacar à qui l'Enfer du nord continue de se refuser. Formidable ... Lire la suite

  • Des manifestants à Paris le 12 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Prostitution: 500 manifestants à Paris pour l'abolition, dix ans après la loi de 2016
    information fournie par AFP 12.04.2026 17:11 

    Près de 500 personnes ont manifesté dimanche à Paris pour l'abolition totale de la prostitution en France et dans le monde, dix ans après l'adoption d'une loi-cadre visant à lutter contre ce phénomène dans l'Hexagone. Lors d'une petite cérémonie devant le Panthéon, ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump à l'aéroport de Miami le 11 avril 2026 ( AFP / Jim WATSON )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 12.04.2026 17:07 

    Voici les derniers événements dimanche en lien avec les événements au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son cinquième jour. . Trump menace la Chine de droits de douanes à 50% si elle aide militairement l'Iran ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank