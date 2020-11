Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: Le cortège contre l'article 24 et les violence policières a pris le départ Reuters • 28/11/2020 à 14:56









PARIS: LE CORTÈGE CONTRE L'ARTICLE 24 ET LES VIOLENCE POLICIÈRES A PRIS LE DÉPART PARIS (Reuters) - Le cortège des manifestants rassemblés samedi place de la Réublique à Paris contre un article controversé de la proposition de loi "sécurité globale" s'est ébranlé pour rallier la place de la Bastille. Militants d'extrême-gauche, écologistes et anti-racistes, gilets jaunes, étudiants, journalistes ou simples citoyens ont commencé à défiler derrière des pancartes ou l'on peut lire "Qui nous protège de la police?" ou "Etat d'urgence permanent". L'article 24 interdit de filmer des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité "physique ou psychique". Les syndicats de journalistes et les mouvements de défense des droits de l'homme estiment qu'il restreindra la liberté d'expression. La mobilisation contre cet article a pris un relief nouveau, à Paris comme en régions, après la violente évacuation de migrants sur la même place de la République, et après la violente interpellation d'un producteur de musique noir par des policiers. Face au tollé suscité par cette dernière affaire, le président de la République Emmanuel Macron a évoqué une agression dont les images "nous font honte". Le préfet de police de Paris a écrit pour sa part samedi aux policiers pour les appeler à ne pas s'éloigner de la ligne républicaine. "Dévier de la ligne républicaine qui nous sert de guide, c'est renier ce que nous sommes, c'est ébranler le pacte de confiance qui nous unit à nos concitoyens, c'est perdre le sens de notre mission", a-t-il dit dans un courrier relayé via Twitter. "J'attends (...) de chacun d'entre vous qu'il tienne cette ligne jusqu'au bout." (Tangi Salaun, avec Gilles Guillaume)

