Paris: la verbalisation dans la zone à trafic limité repoussée à 2026
information fournie par AFP 05/09/2025 à 10:37

Un panneau indiquant une zone à trafic limité (ZTL), le 5 avril 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La verbalisation des conducteurs dans la zone à trafic limité (ZTL) de l'hypercentre de Paris ne commencera pas avant 2026, a annoncé la mairie jeudi, dix mois après le lancement sur un mode "pédagogique" de ce dispositif de restriction de la circulation.

"La Ville de Paris a décidé de prolonger la phase pédagogique jusqu'en 2026 afin de permettre à tous les usagers de bien prendre en compte ce nouveau dispositif", a indiqué à l'AFP la municipalité, confirmant une information du Parisien.

La mairie avait initialement prévu de ne pas mettre d'amendes pendant les six mois suivant la mise en place de cette mesure en novembre 2024.

Elle a également signalé que ces "mois d'expérimentation" avaient "vu une baisse de 8% du trafic routier dans la ZTL", regroupant les quatre premiers arrondissements parisiens.

"Notre groupe l'avait annoncé: cette usine à gaz kafkaïenne est inapplicable", a réagi jeudi sur X le groupe d'opposition Changer Paris regroupant Républicains, centristes et indépendants, fermement opposés à la mesure.

Depuis fin 2024, les voitures et scooters ne sont plus autorisés à traverser le coeur de Paris sans s'y arrêter, sauf motif valable.

En dehors des bus, taxis et véhicules de secours, toujours autorisés, seuls les conducteurs travaillant ou résidant dans la zone, et ceux qui y font une halte peuvent donc y rouler.

Au moment de la mise en oeuvre de la ZTL, l’adjoint écologiste chargé des transports David Belliard avait précisé que les policiers municipaux seraient d'abord mobilisés pour "faire de la pédagogie".

Rémi Féraud, candidat malheureux à la primaire des socialistes pour la mairie de Paris, avait promis la généralisation de la ZTL à l'ensemble de la capitale, mais le vainqueur de l'élection Emmanuel Grégoire y est opposé.

Selon un décompte de l'Agence de la transition écologique en 2019, 238 ZTL étaient en service dans huit pays européens.

En France, elles se multiplient depuis la première à Nantes en 2012, suivie notamment de Grenoble, Rennes, Paris et Lyon.

