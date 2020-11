Paris : la grande avancée qui va ravir les détenteurs d'un forfait Navigo

La mesure va-t-elle améliorer la ponctualité quotidienne des trains en Île-de-France ? De nombreux usagers se plaisent sans doute à le croire et pour cause puisque l'objectif final est d'améliorer la qualité de service des transports franciliens. Les 3,4 millions d'usagers quotidiens des transports en commun pourront très prochainement se faire rembourser une partie de leur forfait Navigo en cas de retards répétés des trains, a rapporté Le Parisien jeudi 26 novembre au soir. Ce remboursement interviendra automatiquement dès lors que la ponctualité des trains sur une branche d'une ligne donnée est inférieure à 80 %, et ce, même lors des mouvements de grève.

Le montant du remboursement dépendra de la durée des retards sur la branche empruntée. La moitié du forfait mensuel de 75,20 euros sera remboursée à l'usager si le retard persiste entre trois et cinq mois. La totalité du mois pourra même être remboursée si les retards sur la branche de la ligne empruntée durent de six à neuf mois. Au-delà, la compensation pourra atteindre un mois et demi de forfait.

Une ponctualité évaluée par tronçons de ligne

Cette mesure fait partie d'un nouveau contrat qu'Île-de-France Mobilités (IDFM) signera le 9 décembre prochain avec la branche francilienne de la SNCF, Transilien, et qui va lier les deux entités pendant quatre ans, précise le quotidien. Auprès de ce dernier, la présidente de la région et d'IDFM

