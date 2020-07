Paris : la gestion de la Ville épinglée par plusieurs rapports

La société d'exploitation de la tour Eiffel est notamment mise en cause. © HUMBERT / BSIP / BSIP via AFP

Alors qu'aura lieu ce jeudi le premier Conseil de Paris depuis la réélection d'Anne Hidalgo, les discussions s'annoncent déjà mouvementées. Selon les informations du Parisien, la chambre régionale des comptes (CRC) pointe du doigt des irrégularités dans la gestion de la ville, et ce dans pas moins de trois rapports qui seront publiés en début de semaine prochaine au plus tard. Ces trois rapports, explique le quotidien, concernent autant de dossiers différents : les arrondissements, le parc des expositions de la porte de Versailles et la gestion de la tour Eiffel.

Dans le cas de cette dernière, outre la gestion des comptes de la Société d'exploitation de la tour Eiffel, la CRC dénonce une importante augmentation des tarifs, de 47 % et, dans le même temps, une baisse du nombre de visiteurs. « Cette hausse devait permettre la construction du centre d'accueil, mais il n'a toujours pas vu le jour. Ça génère de l'insatisfaction de la part des visiteurs, mais surtout cette hausse a servi à financer la croissance des effectifs et la hausse des salaires déjà d'un niveau élevé », explique le rapport, qui évoque « des salaires bruts annuels compris entre 55 000 et 120 000 euros ».

Polémique autour de la tour Triangle

En ce qui concerne la Société d'exploitation du parc des expositions de la porte de Versailles, la CRC

