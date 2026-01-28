 Aller au contenu principal
Paris favorable à classer les Gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:53

Des membres de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique lors d'un exercice conjoint dans le sud-ouest de l'Iran

La France soutient ‌l'inscription du ​corps iranien ⁠des Gardiens de ⁠la ‍révolution ⁠islamique sur la ​liste européennes des ⁠organisations ​terroristes, a déclaré ​mercredi ​l'Elysée.

(John ​Irish, rédigé ⁠par Zhifan Liu ‌et Jean Terzian, édité par Kate ‌Entringer)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
