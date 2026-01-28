Paris favorable à classer les Gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste

Des membres de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique lors d'un exercice conjoint dans le sud-ouest de l'Iran
La France soutient l'inscription du corps iranien des Gardiens de la révolution islamique sur la liste européennes des organisations terroristes, a déclaré mercredi l'Elysée.
(John Irish, rédigé par Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Kate Entringer)
