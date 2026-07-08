Paris et Rome au stade du "travail technique" avec Ankara sur le sujet du SAMP/T

La France et l'Italie poursuivent leur "travail technique" s'agissant du projet d'acquisition par la Turquie du système de défense aérienne SAMP/T développé par les deux pays, a déclaré mercredi Emmanuel Macron.

Cinq sources proches du dossier ont rapporté à Reuters que la France avait assoupli sa position à ce sujet à la suite du sommet franco-italien du 25 juin à Antibes (Alpes-Maritimes).

"Nous avons un travail qui est en cours en franco-italien avec la Turquie, et donc c'est ce travail technique qui se poursuit", a dit sans plus de détails le président français lors d'une conférence de presse au sommet de l'Otan, à Ankara.

Le SAMP/T, également connu sous le nom de "Mamba", est produit par le consortium franco-italien Eurosam, qui regroupe MBDA France, MBDA Italie et Thales.

Ce "système sol-air moyenne portée/terrestre" est capable de suivre simultanément des dizaines de cibles, de neutraliser plusieurs menaces à la fois et est le seul dispositif de fabrication européenne censé intercepter des missiles balistiques. Il est souvent décrit comme l'équivalent européen du système américain Patriot.

(Reportage de John Irish, avec Bertrand Boucey à Paris, édité par Sophie Louet)