29/01/2025

Paris et Dembélé s'amusent à Stuttgart et filent en barrages

Portés par une première période de rêve, les Parisiens ont acté leur qualification pour les barrages de Ligue des champions en s'imposant avec autorité à Stuttgart (1-4). En une semaine et deux succès probants, ils ont retrouvé goût à l'Europe.

Stuttgart 1-4 PSG

Buts : Führich (78 e ) pour Die Schwaben // Barcola (6 e ) et Dembélé (18 e , 35 e et 54 e ) pour les Rouge et Bleu

Accueillis dans une ambiance dingue par une MHP Arena qui n’a pas tardé à donner de la voix pour faire barrage aux quelque 3300 Parisiens présents en tribunes, les champions de France ont affiché un visage dans la lignée de leur victoire face à Manchester City, mais que l’on avait encore moins vu à l’extérieur en coupe d’Europe. Victorieux sans trembler à Stuttgart (1-4), quatrième de Bundesliga mais qui n’en avait que le nom ce mercredi, les Parisiens verront les barrages. Ce sera contre Monaco ou Brest, réponse vendredi midi.…

Par Julien Faure, à la MHP Arena pour SOFOOT.com