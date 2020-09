Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris et Berlin plaident pour un assouplissement des règles bancaires Reuters • 14/09/2020 à 17:59









PARIS ET BERLIN PLAIDENT POUR UN ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES BANCAIRES LONDRES (Reuters) - La France et l'Allemagne ont appelé l'Union européenne à assouplir les mesures encadrant les fonds propres des banques et les bonus distribués à leurs employés afin de ne pas entraver la distribution de crédit nécessaire à la reprise économique face à la crise du coronavirus, montre un document vu par Reuters. Les grandes puissances économiques se sont entendues après la crise financière de 2007-2009 pour renforcer les règles prudentielles et l'UE est en train de traduire cet ensemble dit de Bâle III dans sa législation, tout en examinant ses propres réglementations bancaires pour aider les établissements à continuer de prêter aux entreprises. Dans un document transmis aux autres pays de l'UE, les ministères français et allemand des Finances suggèrent des "pistes" sur les moyens de mettre en oeuvre ces règles "fidèlement" tout en garantissant la distribution de crédit. Ils plaident aussi pour que la diversité de tailles des banques européennes soit prise en compte. L'UE devrait en outre adopter une "approche hybride" en matière d'évaluation du risque présenté par les entreprises auxquelles les banques prêtent des fonds afin de ne pas freiner le financement de l'activité, jugent Paris et Berlin. (Huw Jones; Rédaction de Paris)

