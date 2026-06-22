Paris et Berlin ont décide de devenir coactionnaires à parité de KNDS

La France et l'Allemagne ont décidé de devenir coactionnaires à parité de la société de défense KNDS, indique un communiqué conjoint des deux pays publié par l'Elysée.

"Par cet accord, les deux Etats sécurisent leurs droits à la fois comme actionnaires et comme Etats souverains", peut-on lire dans ce communiqué.

"Ses principes fondateurs sont un engagement actionnarial de long terme, la parité des droits de gouvernance, et une surveillance appropriée des sujets de sécurité", poursuit le communiqué.

KNDS a été créé en 2015, de la fusion de Nexter Systems et de KMW (Krauss-Maffei Wegmann).

(Reportage Elizabteh Pineau; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)