Paris envoie de l'aide au Danemark après des survols de drones suspects

Signalements de drones à l'aéroport de Copenhague

La France annonce lundi avoir déployé temporairement au Danemark une équipe composée de 35 personnes, un hélicoptère Fennec et des moyens actifs dans la lutte anti-drones alors que le pays fait face à des vols de drones suspects au-dessus de ses installations militaires.

"Ce détachement est complémentaire des moyens danois et européens déployés pour la circonstance, il illustre la solidarité européenne en matière de défense face à la menace sérieuse", écrit le ministère français des Armées dans un communiqué.

L'aide française intervient alors que le Danemark accueille mercredi un sommet informel des dirigeants de l'Union européenne (UE), puis jeudi une réunion de la Communauté politique européenne qui devrait attirer une cinquantaine de délégations, dont des chefs d'État et des représentants de l'Otan.

Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a également indiqué lundi que son pays soutiendrait le Danemark en lui fournissant des capacités militaires anti-drones, comme des systèmes Counter UAS. Il a ajouté sur le réseau social X que la Suède avait expédié séparément dimanche "une poignée" de systèmes radar au Danemark.

Les incursions de drones dans l'espace aérien danois ont contraint le Danemark à fermer plusieurs aéroports la dernière semaine, notamment celui de Copenhague.

Le Danemark a ordonné dimanche l'interdiction des vols de drones civils, après que des drones ont été observés dans plusieurs installations militaires au cours de la nuit.

(Louise Breusch Rasmussen à Copenhague, avec la contribution de Claude Chendjou et Bertrand Boucey à Paris, édité par Augustin Turpin)