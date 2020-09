Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris détaille son plan de 100 milliards d'euros et espère relancer l'économie Reuters • 03/09/2020 à 07:45









PARIS (Reuters) - Le gouvernement français dévoile ce jeudi les détails d'un plan de relance d'une centaine de milliards d'euros qui ambitionne d'amortir en deux ans les retombées économique de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Paris compte notamment mettre 35 milliards d'euros sur la table pour améliorer la compétitivité économique du pays, 30 milliards d'euros pour développer des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement et 25 milliards pour soutenir un secteur de l'emploi particulièrement malmené, ont dit des responsables en amont de la présentation officielle. Selon l'un d'entre eux, ce plan de relance, qui représente 4% du produit intérieur brut français, permettra d'injecter à cette échelle plus qu'aucun autre Etat européen. Le gouvernement français espère qu'il parviendra ainsi à ramener d'ici 2022 l'économie à ses niveaux d'avant la crise alors que le pays s'achemine vers la pire récession qu'il ait connue depuis la fin de la Seconde guerre mondiale avec une contraction annuelle pour l'heure évaluée autour de 11% du PIB. Ce plan maintient les 10 milliards d'euros de baisses d'impôts promises annuelles au secteur privé tout en injectant des fonds dans l'industrie, la construction mais aussi les transports qui bénéficieront d'un soutien de 11 milliards d'euros dont 4,7 milliards pour le ferroviaire. La rénovation des bâtiments publics sera quant à elle financée à hauteur de 4 milliards d'euros tandis que 2 milliards seront dirigés vers le logement. L'industrie de l'hydrogène, présentée comme un élément clé de la transition énergétique et écologique, pourra quant à elle récupérer 2 milliards d'euros de financements sur deux ans. Ces dépenses auront un impact sur le déficit budgétaire qui s'en trouvera alourdi de 80 milliards d'euros, pour moitié compensés par l'octroi de 40 milliards d'euros de fonds européens. (Leigh Thomas; version française Nicolas Delame)

