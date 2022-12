Paris 2024 : la sécurité privée peine à recruter

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le secteur de la sécurité privée est inquiet. 25.000 postes sont encore à pourvoir pour assurer la sécurité des Jeux olympiques de Paris en 2024, révèle l'Association des métiers de la sécurité mercredi 28 décembre, sur Télématin.

À moins de deux ans des Jeux olympiques de Paris, la sécurité privée ne se porte pas très bien. "Nous allons devoir recruter massivement dans nos métiers" , déclare Sofiane Boubeker, président de l'ADMS (Association des métiers de la sécurité), mercredi 28 décembre sur Télématin.

Encore 25.000 postes restent à pourvoir pour la cérémonie d'ouverture de la compétition sportive, mais aussi pour le long de son déroulement. Face à ce constat, l'ADMS est peu optimiste.

"À l'heure actuelle, on a déjà 30.000 postes à pourvoir, donc imaginez pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, mais également pour la protection de l'intégralité de l'évènement", déplore Sofiane Boubeker.

L'ADMS demande un assouplissement des règles de recrutement

Si l'ADMS salue les appareils mis en place pour accélérer le flux durant les JO de Paris , elle maintient qu'ils ne seront pas une solution miracle aux difficultés de recrutement et au manque d'effectif.

" Nous aurons toujours besoin d'avoir un homme et une femme derrière, pour pouvoir opérer ces outils . Donc c'est une mesure, mais ça ne sera pas la solution miracle à tous nos problèmes".

Selon l'Association des métiers de la sécurité, la difficulté de recrutement est liée à un manque d'accessibilité aux outils numériques à des fins de formation. Sofiane Boubeker réclame donc un assouplissement des règles de recrutements d'agents dans la sécurité privée.

"Il faut impérativement que nous puissions ouvrir et réformer la façon dont on fait nos formations. On est au 21ème siècle, il n'est pas normal que notre profession ne puisse pas avoir recours au digital , c'est-à-dire à la formation à distance, pour pouvoir former et attirer de nouveaux profils", affirme le président de l'organisation.