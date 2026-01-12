Paramount Skydance saisit la justice contre Warner Bros Discovery

( AFP / VALERIE MACON )

Paramount Skydance a saisi la justice américaine pour obtenir que Warner Bros Discovery (WBD) diffuse à ses actionnaires certaines informations relatives à son rachat, estimant que son conseil d'administration a une communication biaisée favorable à Netflix, selon un communiqué publié lundi.

C'est un nouvel épisode de la saga WBD qui dure depuis plusieurs mois. Fin octobre, l'entreprise de télévision et cinéma s'est officiellement dite ouverte aux offres de rachat avant d'annoncer, début décembre, un accord avec Netflix.

Les administrateurs ont ainsi préféré la plateforme de streaming à Paramount Skydance (PSKY), premier à manifester son intérêt pour WBD, bien avant Netflix. Début janvier, ils ont de nouveau formellement rejeté les avances de PSKY.

Paramount Skydance propose de prendre le contrôle de la totalité du groupe, alors que Netflix ne prévoit, lui, d'acquérir qu'une partie des actifs, laissant de côté les chaînes de télévision, notamment CNN et Discovery, que WBD veut introduire en Bourse séparément, sous le nom Global Networks.

PSKY valorise l'ensemble WBD à 108 milliards de dollars, dette comprise, tandis que Netflix évalue Warner Bros, soit hors Global Networks, à 82,7 milliards, avec endettement.

La maison mère du studio Paramount reproche au conseil de WBD de ne pas avoir présenté aux actionnaires les informations permettant la comparaison entre son offre et celle de Netflix, les deux se faisant sur des périmètres différents.

La proposition de Paramount Skydance (PSKY) "est simplement supérieure" à ce qu'offre Netflix, fait valoir le groupe dans un communiqué.

PSKY met sur la table 30 dollars par action, tandis que Netflix annonce 23,25 dollars en numéraire ainsi que des actions, dont le nombre sera déterminé lors de la finalisation de la transaction.

Netflix estime, par ailleurs, que s'ajoute à son montage la valeur des titres Global Networks, l'entité scindée dont les actionnaires de WBD vont recevoir des parts.

Mais PSKY soutient notamment que ces actions Global Networks n'ont pas de valeur, principalement parce que la nouvelle société va être lestée d'une part importante de la dette de WBD, dont les engagements financiers sont très importants.

Paramount Skydance a donc saisi un tribunal du Delaware spécialisé dans les affaires économiques et financières, la Chancery Court, pour obtenir de Warner Bros Discovery la transmission à ses actionnaires de toutes les données permettant la comparaison des offres.

Sa démarche intervient en amont de l'assemblée générale des actionnaires de WBD, qui seront amenés à une date encore indéterminée à se prononcer sur le projet de rachat par Netflix.

PSKY entend, par ailleurs, proposer aux actionnaires de nommer, lors de l'AG, plusieurs de ses représentants au conseil d'administration pour faire entendre sa voix.