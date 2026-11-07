Paraguay-Arrestation de l'ancien président Peña-presse

La police du Paraguay a arrêté vendredi l'ancien président Santiago Peña, a rapporté le journal local ABC, peu après sa destitution en raison de son implication présumée dans un scandale bancaire.

Santiago Peña avait annoncé jeudi sa démission, dans le sillage de la faillite d'une banque numérique ayant privé près de la moitié des habitants du pays d'accès à leurs comptes, le dirigeant ayant entretenu par le passé des liens d'affaires avec cette entreprise.

Des élus de l'opposition avaient demandé qu'une procédure de destitution soit engagée contre Santiago Peña, ciblé également par un mouvement de contestation dans la rue.

Ces débats ont eu lieu, en dépit de l'annonce de la démission de Santiago Peña.

Le vice-président Pedro Allian a prêté serment vendredi, après la destitution de Santiago Peña.

(Daniela Desantis, rédigé par Natalia Siniawski; version française Camille Raynaud)