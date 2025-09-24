Paracétamol et autisme : la désinformation médicale « criminelle » de Trump

Le président américain, Donald Trump, avait promis une grande annonce en septembre sur les causes de « l'épidémie d'autisme », selon l'expression préférée de son ministre de la Santé, Robert Kennedy. Au cours d'une conférence de presse, les deux politiciens ont donc désigné un grand coupable selon eux : le paracétamol (ou acétaminophène aux États-Unis).

Leurs déclarations, en plus d'angoisser inutilement de nombreux couples, provoquent l'inquiétude et la colère des scientifiques et des médecins, qui font face à une montagne d'inexactitudes et de théories totalement infondées.

Selon l'Inserm, il y aurait en France 700 000 personnes atteintes d'un Trouble du spectre de l'autisme (TSA), et 8 000 enfants autistes naîtraient chaque année, soit une naissance sur 100. Aux États-Unis, un rapport publié fin mars 2023 par le Centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC) annonce une prévalence de 1 naissance sur 36.

Les méthodes de calcul d'un pays à l'autre et ces chiffres ne sont pas forcément comparables. « Aux États-Unis, un diagnostic formel est nécessaire pour accéder à des soins remboursés par les assurances, ce qui n'est pas le cas en France. Donc il y a une plus forte demande de la part des familles américaines à laquelle les psychiatres répondent de manière généreuse, alors qu'en France il y a plutôt une longue tradition de rétention de diagnostic. Même