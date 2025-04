Panneaux solaires : les États-Unis envisagent d'appliquer jusqu'à 3.521% de droits de douane sur les importations d'Asie du Sud-Est

Selon les conclusions d'une enquête américaine, les entreprises du secteur solaire des pays concernés ont "reçu des subventions de la part du gouvernement chinois".

( AFP / PASCAL GUYOT )

Washington a fait part lundi 21 avril de son intention d'imposer jusque 3.521% de droits de douane sur les panneaux solaires provenant de certains pays d'Asie du sud-est, afin de compenser les mesures de soutien à la production par la Chine.

Les droits de douane concernent les entreprises installées au Cambodge, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam , selon l'Administration du commerce international (ITA), une agence dépendant du ministère du Commerce américain. Une autre agence du ministère, la Commission du commerce international (ITC), doit désormais déterminer, d'ici au 2 juin prochain si les subventions accordées à ces entreprises ont eu un impact sur leurs concurrents américains, et d'imposer ou non, les droits de douanes envisagés par l'ITA.

Selon les conclusions d'une enquête lancée en avril 2024, "les entreprises de chaque pays ont reçu de subventions de la part du gouvernement chinois. Il s'agit d'une des premières enquêtes dans laquelle le ministère du Commerce a pu démontrer l'existence de subventions transnationales", a précisé l'ITA dans un communiqué.

12 milliards de dollars de produits importés en 2023

En moyenne, les droits de douane proposés vont de 34,41%, pour les panneaux solaires et les cellules provenant de Malaisie, jusque 651,85% pour ceux provenant du Cambodge. Mais au moins deux entreprises cambodgiennes, Hounen Solar et Solar Long PV-Tech, se voient imposer 3.521% de droits de douane -soit des taxes correspondant à plus de 35 fois le prix de leurs produits.

Au total, cela concerne près de 12 milliards de dollars de produits importés en 2023, selon les données du ministère du Commerce.

S'ils sont appliqués, ces droits de douane viendraient s'ajouter aux 10% imposés depuis le 2 avril par le président Donald Trump sur la grande majorité des produits entrant aux États-Unis. Ils s'ajouteraient également aux droits de douane dits "réciproques", annoncés le même jour et mis en pause une semaine plus tard. Dans le cas du Vietnam, cela représenterait par exemple 38% de droits de douane supplémentaires.

L'enquête avait été lancée en avril 2024 à la suite d'une requête déposée par l'alliance américaine pour l'industrie solaire, regroupant les principales entreprises du secteur, qui accusait la concurrence basée dans les quatre pays d'Asie du Sud-est de n'être que des filiales d'entreprises chinoises et de bénéficier ainsi de subventions de la part de Pékin.