Pancho Abardonado remercie Roberto De Zerbi et prépare ses joueurs pour le Vélodrome
13/02/2026

Pancho Abardonado remercie Roberto De Zerbi et prépare ses joueurs pour le Vélodrome

Pancho Abardonado remercie Roberto De Zerbi et prépare ses joueurs pour le Vélodrome

La doublure. Cinq jours après la défaite 5-0 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, Jacques « Pancho » Abardonado, qui a pris la tête de l’Olympique de Marseille jusqu’à ce qu’un nouveau coach, est revenu sur cette semaine plus que compliquée ainsi que sur le match de ce week-end contre Strasbourg. Pour une fois qu’il a la lumière, il en profite.

« C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur, il m’a accepté dans son cercle très fermé d’adjoints […] Je ne peux que le remercier », a-t-il commencé sur De Zerbi, cherchant visiblement un compagnon pour la Saint-Valentin, avant de pointer les responsables : « On l’est tous. On gagne ensemble, on perd ensemble. » Sympa, le nouveau slogan de l’OM.…

