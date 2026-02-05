Pakistan-L'armée annonce la fin de son opération contre des séparatistes au Baloutchistan

L’armée pakistanaise a annoncé jeudi la fin de son opération dans la province du Baloutchistan visant à reprendre le contrôle d'une ville du sud-ouest aux mains d'insurgés séparatistes après plusieurs jours de combats.

Des attaques coordonnées menées samedi par l'Armée de libération du Baloutchistan (ALB) ont pratiquement paralysé la plus grande province du Pakistan, les forces de sécurité ayant échangé des tirs avec les insurgés dans plus d'une douzaine d'endroits, tuant 216 activistes.

Selon l'armée, 22 membres des forces de sécurité et 36 civils ont été tués lors de ces attaques.

"Grâce à une planification minutieuse, à des renseignements exploitables et à une exécution conjointe sans faille, les forces de sécurité et les forces de l'ordre pakistanaises, avec le soutien des agences de renseignement (...), ont réagi avec précision et détermination", a déclaré l'armée dans un communiqué, ajoutant que 216 activistes ont été tués dans tout le Baloutchistan depuis le début de l'opération.

Des responsables de la sécurité et des témoins ont déclaré que les insurgés ont pris d'assaut des écoles, des banques, des marchés et des installations de sécurité à travers le Baloutchistan, y compris dans la ville désertique de Nushki occupée pendant trois jours, avant d’être repoussés.

Des hélicoptères et des drones ont été déployés à Nushki pour mettre fin au siège, ont précisé des responsables de la sécurité.

Riche en minerais, le Baloutchistan partage ses frontières avec l’Iran et l’Afghanistan et abrite des investissements chinois dans le port en eaux profondes de Gwadar et d’autres projets.

La province est depuis des décennies le théâtre d'une insurrection menée par des séparatistes baloutches, qui réclament davantage d'autonomie et une part plus importante des ressources naturelles.

(Reportage Saad Sayeed, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)