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Pakistan-Au moins quatre morts et six disparus, dont l'alpiniste Nirmal Purja, sur le Broad Peak
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 11:25
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par Gopal Sharma Mushtaq Ali

KATMANDOU, Népal/PESHAWAR, Pakistan, 31 juillet (Reuters) - L es corps de quatre alpinistes ont été repérés vendredi par les secours pakistanais sur le Broad Peak, sommet à la frontière entre le Pakistan et la Chine, où au moins dix personnes sont portées disparues, dont l'alpiniste népalais Nirmal Purja, a-t-on appris de sources sécuritaires pakistanaises.

Le népalo-britannique Nirmal Purja, 43 ans, est mondialement connu pour avoir notamment détenu le record de l'ascension la plus rapide des 14 sommets de plus de 8.000 mètres, en six mois et six jours, exploit qui a fait l'objet d'un documentaire sur Netflix, "14 Peaks", en 2021. Il serait parmi les disparus, selon le Club alpin du Pakistan (ACP).

Les quatre corps localisés sur le Broad Peak, 12e sommet le plus haut du monde (8.051 mètres), n'ont pas encore été récupérés, selon les sources pakistanaises qui n'ont pas précisé l'endroit où ils ont été découverts.

La cordée aurait été emportée par une avalanche jeudi à la mi-journée.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient vendredi, a déclaré à Reuters Sajid Hussain, directeur adjoint du département du tourisme de la région pakistanaise du Gilgit-Baltistan. Elles se concentrent sur une "zone isolée et difficile d'accès", a-t-il précisé.

Deux hélicoptères de l'armée pakistanaise participent aux recherches.

L'ACP a dit garder espoir de retrouver sains et saufs les alpinistes portés disparus, qui sont originaires du Népal, du Pakistan, d'Oman, des Etats-Unis et de Chine.

(Reportage Gopal Sharma; avec la contribution de Mushtaq Ali à Peshawar, version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

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