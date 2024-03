Paiements par carte bancaire : plusieurs réseaux se disputent le marché en France

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

En 2022, les paiements CB ont représenté 565 milliards d'euros, selon le groupement, en hausse de 5,6%, tandis que l'ensemble des paiements par carte ont progressé de 13% selon la Banque de France, à 746 milliards d'euros.

En France, un national - CB -, et deux américains - Visa et Mastercard -, rivalisent pour jouer le rôle pivot d'intermédiaire entre l'acheteur, le commerçant et leurs banques respectives lors d'une transaction.

Archi-dominants dans le monde, les deux groupes américains Visa et Mastercard restent peu puissants en France, un pays qui possède son propre système intérieur, le groupement d'intérêt économique "Cartes bancaires" (GIE CB) avec une marque commerciale, CB, présente avec son logo sur les 76 millions de cartes rangées dans nos portefeuilles. Mastercard ne représenterait en termes de flux que 8% des paiements en France, Visa 17% et CB 75%, selon les données collectées par la fintech Yavin.

Créé en 1984, le GIE CB opère uniquement en France mais réunit toutes les grandes banques françaises : BNP Paribas, le Crédit Agricole, la BPCE ou encore la Société générale. Il revendique 15 milliards de transactions sur l'ensemble de l'année 2022, selon ses derniers chiffres disponibles. Début mars, la banque américaine J.P. Morgan a annoncé l'obtention de son statut de membre principal au GIE CB et proposera ainsi à ses clients commerçants d'accéder à ce réseau, d'ici fin 2024.

CB participait au projet de carte européenne annoncé à l'été 2020 visant à la création d'une nouvelle solution de paiement paneuropéenne unifiée, en vue notamment d'offrir une alternative à Visa et Mastercard. Les ambitions de ce projet baptisé European payments initiative (EPI) ont ensuite été revues à la baisse, se recentrant sur un portefeuille numérique.