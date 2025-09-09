Paiements en ligne et cartes bancaires : près d'un tiers du montant des fraudes est lié à une manipulation de la victime

Si la tendance d'un recul des actes frauduleux se confirme dans les chiffres en 2024, les données publiées par l'Observatoire de sécurité des moyens de paiement montre la part significative des fraudes par manipulation, consistant par exemple à usurper l'identité d'un conseiller bancaire.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Du mieux, mais attention aux intermédiaires suspicieux. La proportion de fraude sur les paiements en ligne a continué de baisser en 2024 en France, selon des chiffres publiés mardi 9 septembre par l'Observatoire de sécurité des moyens de paiement (OSMP). L'institution gérée par la Banque de France pointe en parallèle une proportion prégnante de la fraude par manipulation, qui consiste par exemple pour un fraudeur à se faire passer pour un conseiller bancaire au téléphone.

Premiers effets d'un mécanisme anti-appels intempestifs?

Au global, une proportion de 0,155% des paiements en ligne avec une carte bancaire française ont fait l'objet de fraude en 2024, contre 0,160% en 2023. Le taux de fraude par manipulation de l'utilisateur a également légèrement reflué dans l'absolu sur l'année.

L'OSMP veut voir dans cette baisse notamment l'effet du déploiement par les opérateurs téléphoniques d'un mécanisme visant à interrompre les appels imitant un autre numéro à partir d'octobre 2024 suite à une loi promulguée en 2020.

La fraude par manipulation a constitué presque un tiers du montant global de la fraude au moyen de paiement l'an dernier. Ce montant est une estimation, réalisée à partir de données sur les fraudes sur les virements en ligne et sur les paiements par carte réalisés malgré l'authentification forte. Plus généralement, l'OSMP note qu'en 2024, alors même que le montant des transactions hors espèces a augmenté, celui des fraudes s'est stabilisé, à 1,19 milliard d'euros (-0,6% par rapport à 2023).