Thomas Legrand, accusé de connivence avec le PS, renonce à son émission sur France Inter

Le journaliste Thomas Legrand, le 22 juin 2022 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Critiqué par de nombreux responsables politiques pour des propos litigieux sur Rachida Dati tenus à des dirigeants du Parti socialiste, le journaliste Thomas Legrand a renoncé mardi à son émission hebdomadaire sur France Inter, mais continuera d'intervenir à l'antenne.

"J'ai annoncé ce matin à la direction de France Inter qu'il m'est désormais impossible d'assurer sereinement le débat hebdomadaire prévu dans la nouvelle grille" le dimanche matin, mais "France Inter est ma radio", a indiqué sur le réseau social X le journaliste, qui avait été filmé à son insu avec des cadres du PS.

"Il continuera à intervenir à l'antenne comme éditorialiste de Libération et sous d'autres formes adaptées dont nous discutons avec lui", a assuré de son côté la direction de France Inter, qui l'avait suspendu à titre provisoire aussitôt après la révélation des images.

Dans cette vidéo diffusée vendredi par le média conservateur L'Incorrect et filmée en juillet dans un restaurant parisien, Thomas Legrand et Patrick Cohen, journaliste qui intervient également sur France Inter, échangent avec Pierre Jouvet et Luc Broussy, respectivement secrétaire général et président du conseil national du PS.

Au cours de cette discussion, où est aussi évoquée la stratégie de la gauche en vue de la présidentielle de 2027, M. Legrand, qui travaille pour France Inter et Libération, déclare notamment "Nous, on fait ce qu'il faut pour (Rachida) Dati, Patrick (Cohen) et moi", ce qui a pu être interprété comme un parti pris à l'encontre de la ministre sortante de la Culture.

La ministre de la Culture, Rachida Dati à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée, le 3 septembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Dans un message publié sur X vendredi soir, Mme Dati, investie comme candidate des Républicains à la mairie de Paris, a demandé que des mesures soient prises envers les deux chroniqueurs, dénonçant des "propos graves et contraires à la déontologie".

"Complot", "infiltration", "mafia": très rapidement, les critiques ont fusé envers les deux journalistes, aussi bien du côté des Républicains, que du Rassemblement national et de La France insoumise.

- "Attachement" au service public -

"Je tiens des propos maladroits" mais "j'assume de +m'occuper+ journalistiquement des mensonges de Madame Dati", a justifié samedi M. Legrand.

"On a pris des bouts de phrase" et "c'est complètement manipulatoire", a de son côté réagi auprès de l'AFP Patrick Cohen, présent sur France Inter et dans l'émission "C à Vous" (France 5).

Le journaliste Patrick Cohen, le 14 février 2024 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les deux journalistes ont annoncé leur intention de porter plainte.

Le PS s'est lui défendu en assurant qu'"aucune collusion n'existe entre le Parti socialiste et les journalistes quels qu'ils soient".

De son côté, le député et vice-président du RN Sébastien Chenu a indiqué avoir saisi la procureure de Paris, courrier à l'appui, de faits qu'il a qualifiés de "manquements graves à la neutralité du service public" pouvant selon lui relever de la "prise illégale d'intérêt" et du "trafic d'influence".

Mardi, la direction de France Inter a estimé que le retrait de M. Legrand de sa nouvelle émission dominicale, qu'il avait animée une seule fois, traduisait "son profond attachement au service public et son souhait de protéger le travail des journalistes de la rédaction".

Il n'aura plus de rendez-vous propre à l'antenne cette saison mais les auditeurs pourront l'entendre dans des débats notamment, au même titre que d'autres éditorialistes de divers médias.